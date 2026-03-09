Haberler

İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı yapıldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze saldırısına uğradıklarını açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve vatandaşlara uyarı mesajları gönderildiği bildirildi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan ülke topraklarına füze saldırısı yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarında patlama seslerinin duyulduğunu aktarıldı.

İsrail basını, İran'dan atılan füzeyi takiben Lübnan tarafından Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerine füze misillemesi yaptığını belirtti.

Lübnan'dan yapıldığı bildirilen misillemelerde Tel Aviv ve çevresinde bazı boş alanlara isabetler olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var