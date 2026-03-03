İsrail basını: Uzmanlar Meclisi, Hamaney'in yerine geçecek ismin oylanması sırasında saldırıya uğradı

İsrail basını, İran'ın Kum kentinde Uzmanlar Meclisi'nin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin oylanması sırasında saldırıya uğradığını öne sürerken, İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Kum kentindeki söz konusu saldırıyı Hameney'in yerine geçecek yeni liderin belirlenmesi için yapılan oylama sırasında düzenlediği öne sürüldü.

Uzmanlar Meclisi'nin yaklaşık 80 üyesi olduğu belirtilen habere göre, İsrailli yetkili saldırının İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişiyi seçmek için yapılan oylama sırasında gerçekleştiğini savundu.

Öte yandan İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı.

Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binası vurulmuştu

İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda vurulan Kum'daki binanın daha önce tahliye edildiği ve can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

Uzmanlar Meclisi

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor.

Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.