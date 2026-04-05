İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 120 hava savunma ve füze sistemini vurduğunu ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'ın orta ve batı bölgelerinde 120'den fazla hava savunma ve füze sistemini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, bu saldırıların İran hava sahasında üstünlük sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın orta ve batı bölgelerinde hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

Hava saldırılarında söz konusu bölgelerde 120'den fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait balistik füze bataryaları, insansız hava aracı üretim ve fırlatma üsleri ile hava savunma sistemlerinin yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, vurulan hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçakları için tehdit oluşturduğu ve hedef alınmalarının İran hava sahasında üstünlüğün korunmasına katkıda bulunacağı ileri sürüldü.

İsrail daha önce yaptığı açıklamalarda, İran hava sahasında üstünlük sağlandığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
