İsrail'in Tebriz Saldırılarında Can Kaybı 18'e Yükseldi

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İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi. Saldırılarda toplam 15 kez hedef alındı.

- İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi

TAHRAN - İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ferşi, "Şu ana kadar eyalet genelinde 11 askeri nokta ve kışla toplam 15 kez hedef alındı. Ayrıca Tebriz Havalimanı çevresi de 2 kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Tahran yeniden hedefte

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın Gaytariyeh, Niavaran, Şehriyar, Melard ve Çitger bölgelerinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hamedan Eyalet Valiliği, Nahavand ilçesinde bulunan bir radar merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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