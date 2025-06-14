İsrail'in Tahran'a Hava Saldırısı: Büyük Hasar ve Can Kayıpları

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İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısı sonrası kentin çeşitli bölgelerinde büyük hasar meydana geldi. Yerel medya, çok sayıda can kaybı ve yaralanma bildirirken, Tahran yönetimi İsrail'e misilleme yaptı.

(ANKARA) – İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından kentin çeşitli noktalarında büyük hasar meydana geldi. Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, yerleşim bölgelerinde ağır yıkım yaşandığı, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Paylaşılan fotoğraflarda, çok katlı bir apartmanın cephesinin tamamen yıkıldığı, iş makinelerinin enkaz temizleme çalışmalarına başladığı dikkat çekiyor.

Tahran'ın bazı sakinlerinin saldırının ardından evlerinin içinden çekilen görüntüleri ise hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Birçok Tahranlı geceyi korku ve belirsizlik içinde geçirdi.

İran medyası, saldırılarda aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını duyurmuştu. İsrail tarafı ise operasyonların, İran'ın nükleer programı ve füze altyapısına karşı gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

Tahran yönetimi İsrail'in saldırılarının ardından dün gece saatlerinde geniş çaplı bir misilleme operasyonu yürütmüştü. İsrail'in merkez bölgelerinde onlarca kişi yaralanırken iki kişinin hayatını kaybettiği resmi makamlarca doğrulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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