İsrail'in saldırısında yaralanan bebek, Gazze'den çıkışların kısıtlı olması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle yaralanan 2 yaşındaki Filistinli bebek, Tel Aviv yönetiminin hasta ve yaralıların yurt dışına çıkışına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle hastanede solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, insani yardım, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini kısıtlayıp, daha iyi imkanlarla tedavi olması gereken Filistinlilerin Gazze dışına çıkışını da aksatıyor.

İsrail'in düzenlediği saldırıda top mermisinin evlerinin yakınına isabet etmesi nedeniyle üçüncü kattan düşen Salim bebek, kafasından yaralandığı için ağız yolu ile beslenemiyor.

Salim bebek, akciğerleri de dahil olmak üzere iç organlarında meydana gelen hasar nedeniyle sürekli solunum cihazına bağlı hayatta kalmaya çalışırken, Gazze Şeridi dışında daha gelişmiş imkanlarla tedaviye ihtiyaç duyuyor.

"Salim kendi başına nefes alamıyor"

Yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuğun babası Ali en-Neccar AA muhabirine konuştu. Neccar, "Salim yaklaşık 70 gün önce İsrail'in rastgele düzenlediği bombardıman nedeniyle pencereden düştü. Pencerenin yanına bir top mermisi isabet etti ve Salim de patlamanın etkisiyle üçüncü kattan düştü." dedi.

"Hastaneye geldiğimizde kalbi durmuştu." diyen Neccar, "Kalp masajı yaptılar. Yaklaşık 16 gün yoğun bakımda komada kaldı. O sürede Salim yok gibiydi, 16 günün sonunda Allah'a şükür kendine ve gözlerini açtı." diye konuştu.

Gazze'de MR cihazı olmadığı için doktorların tam sonuç alamadığına vurgu yapan Filistinli baba, "Salim için ellerinden geleni yaptılar ama Gazze'de imkanlar kısıtlı. Salim kendi başına nefes alamıyor, nefes alabilmesi için solunum cihazına bağlı kalması gerekiyor. Bu cihaz olmadan hiçbir yere gidemez." şeklinde konuştu.

"Vicdan sahibi olan herkesten bize yardımcı olmasını rica ediyorum"

Neccar, oğlunun Gazze dışında tedavi olmasının gereğine dikkati çekerek, "Vicdan sahibi olan herkesten Salim'in yurt dışına çıkabilmesi için bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Bize merhamet nazarıyla baksınlar çünkü biz Gazze'de acı çekiyoruz, kuşatma altındayız. Gazze dışından Salim için tek bir ilaç bile gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Çene kenetlenmesi yaşayan Salim bebek ağızdan gıda alamıyor

Filistinli baba, "Burada durum çok zor. Salim başından yaralandığı için çene kenetlenmesi yaşıyor. Doktorlar tüm ilaçları denediler ama hiçbiri fayda etmedi. Bu durum başındaki yaralanmadan kaynaklanıyor." dedi.

Neccar, oğlunun yemek yiyemediğini belirterek, "Salim ağzından gıda alamıyor çünkü ağız yoluyla yemek onu boğuyor. Bu yüzden beslenmesi için doğrudan midesine bir kanal açtılar. Yemeği mutfak robotunda iyice eziyoruz, tamamen sıvı hale getiriyoruz ve hayatta kalabilmesi için bu şekilde yediriyoruz." diye konuştu.

"Eğer oğlum burada daha fazla kalırsa hayatı tehlikeye girecek"

Gazze'deki durumun zorluğuna vurgu yapan Neccar, "Eğer oğlum burada daha fazla kalırsa hayatı tehlikeye girecek. Doktorlar bana, eğer hareket etmezse akciğerlerinin ve diyaframının zayıflayacağını, bir daha kendi başına nefes alamayacağını anlattılar. Acilen yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor." dedi.

Neccar, oğluyla olan videolarını göstererek, "Salim'in tekrar benimle böyle oynamasının hayalini kuruyorum. Sağlıklı bir çocuktu, oyunlar oynardı onu şimdi böyle görmek bana çok ağır geliyor." ifadelerini kullandı.

"Salim bu haldeyken 70 gündür gözüme uyku girmedi." diyen acılı baba, 3 kızı ve 3 oğlu olduğunu, kızlarından birinin de şeker hastası olduğunu söyledi.

Neccar, Gazze'de yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kızının zaman zaman yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Filistinli baba, "Tek isteğim Salim'in kardeşlerinin arasına dönmesi. Hepsi onu çok özledi. Onu yoğun bakımda görmek istiyorlar ama onun sağlığı için buna izin vermiyoruz. Allah'tan ümidim Salim'in yurt dışına gidip tedavi olması ve tekrar kardeşlerinin yanına dönüp onlarla oynamasıdır." şeklinde sözlerine son verdi.

Salim'in Gazze'de bulunmayan rehabilitasyona ve sürekli tedaviye ihtiyacı var

Filistinli Doktor Şaza Ebu İshak ise "Salim en-Neccar'ın karaciğerinde ve akciğerlerinde yaralanma, beyninde ise ciddi hasar vardı. Şu an beynindeki hasarın etkileri devam ediyor ve durumu kritik." dedi.

Neccar'ın yaklaşık 2 aydır solunum cihazına bağlı yaşadığını belirten Ebu İshak, "Asıl problem şu ki, Salim'in rehabilitasyona ihtiyacı var ve bu hizmet Gazze Şeridi'nde mevcut değil. Savaştan önce bu tür hastaların rehabilitasyonunu üstlenen hastanelerimiz vardı ancak şu an buna müdahale edebilecek imkanımız kalmadı. Çünkü bu merkezler yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Filistinli Doktor, "Eğer Salim, sürekli tedavi ve rehabilitasyon imkanı sunan başka hastanelere nakledilirse, en azından solunum cihazını bırakması mümkün olabilir. Buradaki yoğun bakım şartlarında rehabilitasyon imkanı olmadığı için bunu başaramadık." diye konuştu.

Filistinli çocuğun sürekli yoğun bakım ünitesinde kalması nedeniyle enfeksiyon kaptığı ve uygun tedaviyi alamaması durumunda hayatını kaybetme riskinin bulunduğunu ayrıca vurgulayan doktor Ebu İshak, "Salim'in rehabilitasyon ve sürekli tedavi görmesi, iki ayı aşkın süredir bağlı olduğu solunum cihazından ayrılabilmesi için Gazze dışına çıkması gerekiyor." dedi.