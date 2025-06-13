İsrail'in Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Hayatını Kaybetti
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu, saldırının detaylarını duyurdu.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonu İsrail'in Bakıri'ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel