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İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıların artmasıyla birlikte çok sayıda Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TULKERİM, 11 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail güçlerinin bölgedeki saldırılarını genişletmesiyle, çok sayıda Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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