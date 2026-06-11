Albüm: İsrail, Lübnan'ın Güneyini Vurdu: En Az 18 Ölü
Lübnan Ulusal Haber Ajansı ve sağlık yetkilileri, İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
SARBA, 11 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı, sivil savunma ve sağlık yetkilileri, İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua