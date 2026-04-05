İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 39'a yükseldiğini açıkladı. 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda toplam 1422 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesini öğle saatlerinden bu yana 7 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından başkentte patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Dahiye'nin Cinah bölgesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail uçakları, Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'tan bu yana sık sık saldırılar düzenliyor.

Öğle saatlerinde İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü