İsrail Lübnan'da bir araca daha İHA saldırısı düzenledi: 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde araçları İHA'larla hedef alıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'nın Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'da araçları hedef aldığı İHA saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 araca İHA saldırıları düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 3 araca düzenlenen İHA saldırılarında 2'si çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.