İsrail Lübnan'da bir araca daha İHA saldırısı düzenledi: 1 kişi öldü
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sayda kentinde insansız hava aracıyla bir aracı hedef alarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2 bin 880'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde araçları İHA'larla hedef alıyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'nın Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 araca İHA saldırıları düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 3 araca düzenlenen İHA saldırılarında 2'si çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.