Haberler

İsrail Lübnan'da bir araca daha İHA saldırısı düzenledi: 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sayda kentinde insansız hava aracıyla bir aracı hedef alarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2 bin 880'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde araçları İHA'larla hedef alıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'nın Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'da araçları hedef aldığı İHA saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 araca İHA saldırıları düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 3 araca düzenlenen İHA saldırılarında 2'si çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lokomotif bakım atölyesinde iki vagon arasında sıkışan işçi öldü

İki vagon arasında sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılması için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret başlıyor
Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu
Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha