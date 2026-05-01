İsrail'in Lübnan saldırılarında 11 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda Yukarı Nebatiye beldesinde 2, Kefer Rumman beldesinde ise 5 kişi hayatını kaybetti. Yukarı Nebatiye'deki saldırıda 10 kişi de yaralandı.

Öğle saatlerinde ise Ayn Bial beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi Sur kentindeki hastaneye kaldırıldı.

Burc Kalavay beldesinde 1 kişi İsrail saldırısında yaşamını yitirirken, Deyr Kanun Ras Ayn beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

