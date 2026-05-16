İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı. Saldırılarda bir kadın ve sağlık görevlisi oğlu yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Cibal el-Butm beldesi ile Sur'un doğusundaki el-Huş bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Sur'un Teyr Felsiyye beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında bir kadın ile sağlık görevlisi olduğu belirtilen oğlu yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sur kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Hedef alınan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Sırbin kavşağı çevresine düzenlediği topçu saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
