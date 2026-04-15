İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 167'ye çıktı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 2 bin 167'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 167'ye, yaralı sayısı ise 7 bin 61'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 172'si çocuk, 260'ının kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 91 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 214'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 108 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 124'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
