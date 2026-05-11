Haberler

İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 869'a çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 Mart'tan beri İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı son 24 saatte 23 artarak 2 bin 869'a ulaştı. Saldırılarda ayrıca 8 bin 730 kişi yaralandı. Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 23 artarak 2 bin 869'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 869'a, yaralı sayısı 8 bin 730'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 846 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı