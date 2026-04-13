İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana güneydeki Beyt Yahun, Ayta Şaab, Secid, Burç Rehhal, Hırbıt Silm, Beraşit, Deyr Antar, Yatır, Kefra, Adşit, Kakaiyye ve Sir beldelerini hedef aldı.

Deyr Antar'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail topçuları da Buyut Siyad ve Beraşit'i hedef aldı.

İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı Nakura ve Bayyada beldelerinin çevresinin de İsrail tarafından topçu saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.