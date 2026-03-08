İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarında bir haftada 820 mühimmat kullandığını duyurdu

İsrail ordusu, saldırılarını şiddetlendirdiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 820 mühimmat kullandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda Lübnan'da 200 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

Öldürülen Hizbullah mensuplarının 80'inin Rıdvan Gücü'nden olduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda Lübnan'daki Filistin İslami Cihad Hareketi'ne mensup üst düzey isimlerin de hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda 820 mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gün içinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen roketatarların hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.