İsrail'in Lübnan'a Kara Harekatı Başladı
İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik kara harekatı başlattı. Askerlerin hazırlıklarına dair videolar sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'taki mahallelerin boşaltılması uyarısında bulundu.
(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması ile birlikte İsraiilli askerlerin harekat hazırlıklarını gösteren videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan kara harekatına ilişkin İsrail askerinin hazırlıklarını içeren videolar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Arapça Sözcüsü Avichay Adraee'nin Beyrut sakinlerine bazı mahalleleri boşaltmaları yönünde uyarıda bulunması sonrası İsrail askerlerinin teçhizatlı bir şekilde harekata hazırlandıkları görüldü.