İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Beyrut Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları ile Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırılarda ölü sayısı 394'e, yaralı sayısı ise 1130'a yükseldi.
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.
İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Dahiye bölgesine en az 8 hava saldırısı düzenlerken, saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'deki saldırılarının bazılarında Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubelerin bulunduğu binaları hedef aldı.
İsrail ordusu gün içinde, Lübnan genelinde Karz-ı Hasen şubelerini hedef alacaklarını açıklamıştı.???????
Hizbullah ise Lübnan'daki saldırılara misilleme olarak İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'adüzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'ayükseldiğini açıklamıştı.