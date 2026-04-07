Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, 2 Mart'tan bu yana toplamda 1497 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Sur kentine bağlı Mereke beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Zehrani beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Nebatiye'deki Zibdin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi öldü.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ayn Kana, Arabsalim, Tebnin, Hoş, Kerf Donin, Batulay, Serire ve Katrani beldelerini hedef aldı.

Katrani beldesine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

