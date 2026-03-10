İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 sağlık çalışanı yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, 4 sağlık personelinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Antar beldesine düzenlediği hava saldırılarında 4 sağlık çalışanı yaralandı. İsrail ordusu, Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı da hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca Kefer Coz bölgesi, Bıreyki, Deyr Suryan, Tayba, Beyt Lif, Sarifa, Keffur, Yatır ve Beraşit beldelerine de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in halkı zorla yerlerini terk etmeye zorladığı İlma Şab beldesi sakinlerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) eşliğinde ve korumasında evlerini terk etmeye başladığı da aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.