İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, çeşitli beldelere saldırılarını sürdürüyor, Hizbullah ise karşılık veriyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye'nin Sultaniye beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi, Savane beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Nebatiye'nin Kantara, Beyt Lif, Kavze beldelerini de hedef alan İsrail ordusu Ayta eş-Şaab'da otomatik silahlarla ateş açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyindeki İsrail birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Hiyam beldesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
