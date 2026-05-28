İsrail ordusu: Ülkenin kuzeyindeki operasyonda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde düzenlenen operasyonda Rotem Yanai isimli kadın askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını ve birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Açıklamada, askerlerin tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiğine işaret edildi.
Kaynak: AA / Mahmut Geldi