İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da protesto edildi

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Malatya Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ömer Derin, Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'ye doğru insanlık vicdanını taşımak için yola çıktığını söyledi.

Filonun İsrail'in saldırısına uğradığını anımsatan Derin, "Uluslararası sularda sivil insani yardım girişimine yönelik bu müdahale ne hukukla ne vicdanla açıklanır. Gazze'ye nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu saldırı, güçlünün hukuku kendi çıkarına göre eğip bükmesinin açık bir örneğidir. Gazze'de ise tablo daha ağırdır. Yıllardır süren saldırılar, abluka ve yokluk içinde bir halk en temel haklarından mahrum bırakılmaktadır. " diye konuştu.

Konuşmanın ardından gruptakiler, araçlarıyla Güney Kuşak Yolu'ndan Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar konvoy yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Abdülhamithan Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda saldırısının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Filoda farklı inançlardan aktivistlerin yer aldığını dile getiren Alagöz, "Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Adıyaman

Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Yatsı namazının ardından 100. Yıl Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Özbey, şunları kaydetti:

"Bizler, bu yola insan onurunu, adaleti ve mazlumların sesini savunmak için çıkan insanların akıbetinden derin bir endişe duyuyoruz. Bu sadece bir filo meselesi değil; bu zulme karşı duran herkesin meselesidir. Din, dil, ırk ayırmaksızın vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğudur. Çünkü hedef alınan yalnızca yardım taşıyan gemiler değil, merhametin ta kendisidir."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
