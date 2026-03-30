Filistin kiliselerinden, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesine tepki

Filistin'deki Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Remzi Hori, İsrail polisinin Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Paskalya öncesi Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini "tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Filistin'deki Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Hori, dünya genelindeki kiliselere gönderdiği mektupta, bu eylemin ibadet özgürlüğünün ve kutsal mekanlardaki tarihi ve yasal statükonun açık bir ihlali olduğunu belirterek, "dini ritüellerin kutsallığına doğrudan bir saldırı ve dünya çapındaki milyonlarca Hristiyanın duygularına hakaret" ifadelerini kullandı.

Komitenin, bu tür uygulamaların Kutsal Hafta boyunca, özellikle Kutsal Cumartesi ve Kutsal Ateş töreninde devam etmesinden derin endişe duyduğu kaydedildi.

Mektupta, ibadet edenlerin ve din adamlarının Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimine getirilen kısıtlamaların dini hakların ihlali olduğu ve bölgede Hristiyan varlığını kısıtlamaya yönelik bir girişim teşkil ettiği belirtildi.

Hori, söz konusu önlemlerin "aşırı" olduğunu vurgulayarak, özellikle mevcut koşullarda insanların manevi teselli için ibadet yerlerine daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu uygulamaların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ifade etti.

Ayrıca bu ihlallerin, Müslümanları da etkileyen daha geniş çaplı kısıtlamaların parçası olduğu belirtilerek, Mescid-i Aksa'ya erişimin özellikle Ramazan ayında, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı namazları dahil olmak üzere sık sık engellendiği hatırlatıldı.

Hori, dünya kiliselerine, dini kurumlara ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, ibadet özgürlüğünün korunması için somut adımlar atılması, kutsal yerlere erişimin sağlanması ve İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hesap verebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail polisi, dün Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" alındığını iddia ettiği bu karar, başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın kiliseye girişini engelleme kararından geri adım atarak, Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vereceklerini açıklamıştı.