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İsrail'in Kalkilya baskınında 14 yaşındaki çocuk dahil 2 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun Kalkilya'ya düzenlediği baskında, biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı çocuğun hastaneye kaldırıldığını, Filistin devlet televizyonu yaralı sayısının 2'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında, biri çocuk 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Kalkilya'ya İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan 14 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde ise Kalkilya'daki olaylar sırasında yaralananların sayısının 2'ye yükseldiği aktarılarak, her iki yaralanmanın da gerçek mermiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun kentin doğu girişinde Filistinlilere ait araçlara yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası fırlattığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, kentteki El-Vad Caddesi'ne baskın düzenleyerek bölgeyi askeri kuşatmayla kordon altına aldı, araç ve yaya trafiğini engelleyerek etrafa gelişigüzel ateş açtı, ses ve gaz bombaları kullandı.

İsrail askerlerinin bölgedeki bir iş yeri ile tarım arazisine baskın düzenlediği, orada bulunan çok sayıda Filistinli genci alıkoyarak saha sorgusuna tabi tuttuğu bildirildi.

Gazze'deki soykırımın başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelinde öldürme, gözaltı, zorunlu göç, tarım arazilerini tahrip etme, ev yıkımları ve yerleşim yerlerini genişletme gibi saldırılarını tırmandırdı.

Filistin resmi verilerine göre bu süreçte, 254'ü çocuk olmak üzere 1206 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 350 kişi yaralandı ve 24 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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