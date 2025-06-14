İsrail'in İran'daki Güney Pars Doğal Gaz Sahasına Saldırı

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İsrail'e ait bir insansız hava aracının, İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasındaki bir rafineriye saldırdığı bildirildi. Patlama sonrası ekipler durumu kontrol altına aldı.

İsrail'in İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir saat önce İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti.

Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilirken ekiplerin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

İran, İsrail'in enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması halinde aynı şekilde Tel Aviv'in enerji ve ekonomik altyapısını vuracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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