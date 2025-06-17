İsrail'in İran'a Yönelik İstihbaratı ABD Tarafından İnandırıcı Bulunmadı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce Tahran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD'ye sunduğu istihbaratı, Washington yönetiminin inandırıcı bulmadığını yazdı.

WSJ'nin haberine göre, üst düzey istihbarat görevlisi dahil ismi paylaşılmayan 4 ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'ye "endişe verici" olduğunu belirttikleri bir istihbarat sunduğunu aktardı.

Yetkililer, İsrail tarafının, İran'ın nükleer silah yapımına yönelik teknoloji araştırmalarını kapsayan bilgiler paylaştığını ve Tahran yönetiminin, patlayıcı tetikleme sistemi gibi nükleer silahlar için kullanılabilecek araştırmalar yürüttüğüne dair istihbarat sunduğunu ileri sürdü.

İsrail'in, nükleer bombalarda kullanılan ve aynı anda birden fazla patlama gerçekleştirilmesini sağlayan "çok noktadan ateşleme sistemi"nden söz ettiğini dile getiren yetkililer, ayrıca İran'ın, "nükleer fisyonun önemli bir parçası olan zincirleme reaksiyonu oluşturmak için nötron partikülleri" üzerinde araştırma yürüttüğü bilgisinin paylaşıldığını savundu.

Yetkililer, ABD'li muhataplarının bu kanıtların İran'ın "bomba üretme" kararı aldığına işaret ettiğine ikna olmadığını belirterek, söz konusu bilgilerin, yalnızca Tahran'ın nükleer silahlarla ilgili araştırmalar yürüttüğünü ve 2003'te askıya alınan programlarını yeniden değerlendirdiğini gösterdiğini söylediklerini aktardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirttiği konuşmasına ilişkin, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullanmıştı.

Mart ayında ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" vurgulamıştı.

Tahminler

CNN'in konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde de ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarılmıştı.

Haberde öne sürülen tahminlerde, "(İran'ın) Bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedilmişti.