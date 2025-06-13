İsrail'in İran'a Saldırısı... İran Dini Lideri Hamaney: Siyonist Rejim Bu Suçla Kendisi İçin Acı Bir Akıbet Hazırladı

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İran Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına, "Allah'ın inayetiyle İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri onları cezasız bırakmayacaktır. Düşmanın saldırılarında çok sayıda komutan ve bilim insanı şehit oldu. İnşallah onların halefleri ve meslektaşları görevlerini gecikmeden sürdüreceklerdir. Siyonist rejim bu suçla kendisi için acı bir akıbet hazırlamıştır ve bunu mutlaka görecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

(ANKARA) - İran Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına, "Allah'ın inayetiyle İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri onları cezasız bırakmayacaktır. Düşmanın saldırılarında çok sayıda komutan ve bilim insanı şehit oldu. İnşallah onların halefleri ve meslektaşları görevlerini gecikmeden sürdüreceklerdir. Siyonist rejim bu suçla kendisi için acı bir akıbet hazırlamıştır ve bunu mutlaka görecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney,  İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Hamaney, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, şeytani ve kanlı elleriyle bugün şafak vakti sevgili ülkemizde bir suç işledi. Yerleşim bölgelerini hedef alarak kötü niyetli doğasını daha önce olduğundan daha fazla ortaya koymuştur. Bu Siyonist rejim ağır bir cezayı beklemelidir. Allah'ın inayetiyle İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri onları cezasız bırakmayacaktır. Düşmanın saldırılarında çok sayıda komutan ve bilim insanı şehit oldu. İnşallah onların halefleri ve meslektaşları görevlerini gecikmeden sürdüreceklerdir. Siyonist rejim bu suçla kendisi için acı bir akıbet hazırlamıştır ve bunu mutlaka görecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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