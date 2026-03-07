İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 4'ü aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Cebşit beldesinde düzenlediği hava saldırılarında 4'ü aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cebşit beldesinde hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda, 4'ü aynı aileden 6 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Cebşit beldesinde başka bir eve düzenlediği saldırıda ise evin tamamen yıkıldığı açıklandı.

Hava saldırısı sırasında belde merkezi, birçok işyeri, belediye binası, konutlar ve park halindeki araçlar ciddi zarar gördü.

Saldırıda ayrıca beldedeki İslami Kurum Merkezi ve bazı ambulanslar da tahrip edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin çeşitli bölgelerine dünden bu yana düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.