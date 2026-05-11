İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Ölenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

HARET SAYDA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Haret Sayda'da İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreni, 10 Mayıs 2026.

İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği bir dizi hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Haber Ajansı'na göre, hayatını kaybedenler arasında en az bir çocuk bulunurken, yaralananlar arasında da çok sayıda çocuk yer aldı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

