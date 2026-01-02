Filistin'den, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki yetki devrine "tehlikeli tırmanış" tepkisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin imar ve yapı yetkilerini Filistinli El-Halil Belediyesinden alıp bir İsrail komitesine devretme kararını, "tehlikeli bir tırmanış" ve mevcut yasal ile tarihi statünün ihlali olarak değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne ilişkin kararının "tehlikeli bir tırmanış" olduğu ifade edildi.

Kararın "caminin yasal ve tarihi statüsüne ciddi bir müdahale niteliği taşıdığı" aktarılan açıklamada, "İsrail'in bu adımlarla işgalini dayatmayı ve sürdürmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudileştirme projeleriyle "her türlü yasal çerçevenin dışında hareket ettiği" ve "meşru Filistin hakları ile yetkili uluslararası tarafların hukuki tutumlarının yok sayıldığı" vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Belediyesinden yapılan açıklamada da İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki planlama ve inşaat yetkilerini belediyeden alarak bir İsrail komitesine devretme kararı "tehlikeli bir ihlal ve statükoyu bozmak" olarak değerlendirilmişti.

Kanal 14 televizyonunun dünkü haberinde, orduya bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin, El Halil Belediyesi'nin projeyi uygulamaya yönelik İsrail'in tekrarlanan taleplerini reddetmesinin ardından, "cami avlusunun çatısının yapılması projesi için yapı ruhsatı verilmesini kolaylaştırma" bahanesiyle, belediyenin planlama yetkilerini geri çekmeyi onayladığı belirtilmişti.

Harem-i İbrahim Camisi'nin teknik ve hizmet yönleri, tarihsel olarak 1997'de imzalanan El Halil (Hebron) Protokolü uyarınca El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar Bakanlığı ve El Halil Yeniden İnşa Komitesi tarafından yürütülüyor.