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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bini aştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA Han Yunus'un Mevasi bölgesini hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 74, yaralı sayısı ise 173 bin 537 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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