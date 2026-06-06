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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ölen kişinin düğününe saatler kala saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Han Yunus kentinin merkezindeki bir evi hedef aldı.

Saldırıda Filistinli Muhenned Osman Fervane hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Fervane'nin düğününe saatler kala saldırıda yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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