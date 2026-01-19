İsrail'den Suriye'ye güvenlik taahhüdü karşılığında işgal ettiği bazı bölgelerden çekilme vaadi iddiası

İsrail'in Suriye'ye kendisine güvenlik taahhüdünde bulunması karşılığında Golan Tepelerinde ve Şeyh (Hermon) Dağı'nda işgali genişletmesinin ardından kurduğu 9 karakoldan çekilme vaadinde bulunduğu iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıklamasına rağmen İsrail ordusunun düzenlemelere başladığı ileri sürüldü.

Tel Aviv ile Şam arasında bir güvenlik anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen müzakerelerde, Suriye'nin vereceği güvenlik taahhüdü karşılığında, İsrail ordusunun Suriye'ye hava saldırısı düzenlememeyi garanti etmesi ve Golan Tepeleri ile Şeyh (Hermon) Dağı'nda işgali genişletmesinin ardından kurduğu 9 karakoldan çekilmesinin gündeme geldiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun Baas rejimi döneminde Suriye hava sahasında hareket özgürlüğünün bulunduğuna dikkati çekilerek Şam yönetiminin bu özgürlüğün ortadan kalkmasını talep ettiği belirtildi.

Ayrıca, ülkede Baas rejimi döneminden kalma Rus radarlarının ve diğer silahların hala mevcut olduğu ve İsrail'in anlaşma sağlanırsa bunlara da bir daha saldırı düzenleyemeyeceği, bir diğer tartışmalı maddenin ise Şam yönetiminin Suriyeli Dürzilere yönelik İsrail yardımlarının azaltılması talebi olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu subaylarının Ürdün ve Suriye'den gelecek 7 Ekim benzeri bir saldırıya karşı siyasi kademeye Golan'da işgal edilen bölgelerden çekilmeme tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

Rusya'nın asker konuşlandırma olasılığı

Yaklaşık bir buçuk ay önce İsrail'e gelen Rus temsilcilerin İsrail ordusu ile koordinasyon içerisinde Golan Tepelerini gezdiği ve Rusya'nın bölgeye asker konuşlandırma olasılığının bulunduğu ileri sürüldü.

Fakat bu adımın İsrail ordusu tarafından destek görmediği ve yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği belirtildi.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail-Suriye müzakereleri

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.

Yürütülen ilk müzakereler olumlu mesajlara rağmen, Tel Aviv yönetiminin Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması ve işgali sürdürmekte diretmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Aralık 2025 sonundaki görüşmesinin ardından 6 Ocak'ta Paris'te taraflar arasında görüşme gerçekleştirilmişti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğu açıklanmıştı.