İsrail'in, gece Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan bu yana İsrail saldırılarında biri gazeteci, 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, ateşkese rağmen gece Lübnan'ın güneyindeki Tulin, Hırbıt Silm ve Mecdel Zun beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Tulin'deki saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan Lübnan makamlarından yapılan açıklamalara göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan bu yana İsrail saldırılarında 1'i gazeteci, 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı