Haberler

İsrail'in Gazze saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, cami yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi yaraladı, bir camiyi yıktı ve 2 evi bombaladı. Saldırılarda büyük göç yaşanırken, Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 311'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir camiyi yıkarken, Gazze kentinde de 2 evi bombaladı.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Yermuk Mahallesi'nde başka bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılar Şifa Hastanesine kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evde yangın çıktı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Nur Camisi düzenlenen saldırı sonucu tamamen yıkıldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in evlere ve tesislere yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'nin çeşitli kesimlerinde büyük bir göç yaşandığını söyledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 311'e, yaralı sayısı ise 173 bin 924'e yükseldi.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Kongresi'nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi 'Dur' dedi, Senato reddetti

Trump’ın askeri yetkileri Kongre’yi ikiye böldü!
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı