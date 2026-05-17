Deyr el-Belah’ta İsrail saldırısı: 1 ölü

İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 871 kişi öldü, 2 bin 562 kişi yaralandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Deyr el-Belah'ın güneyindeki El-Bereke Caddesi'nde sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Şu ana kadar saldırılarda 871 kişi öldü, 2 bin 562 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
