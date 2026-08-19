Gazze'de Saldırılar: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Beyt Lahya kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1273 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 223 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cenazesinin çıkarıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 407, yaralı sayısının 174 bin 335 olduğu kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA