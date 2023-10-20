İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi

İstanbul Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyazıt Meydanı'nda protesto etti.

Cuma namazı sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı, Umran Hareketi, İnsan ve Medeniyet Derneği, Medeniyet Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi, İstikamet Vakfı ve MAZLUMDER üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

İsrail, ABD ve İngiltere aleyhine sloganlar atan gruptakiler, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketinin yakıldığı protesto gösterisinde, Gazzeli doktorları temsilen kanlı önlük giyen ve ellerinde bebek maketleri taşıyan üniversite öğrencileri gökyüzüne beyaz balon bıraktı.

Kalabalığa hitap eden Umran Hareketi Genel Başkanı Şemsettin Özdemir, Müslümanların, dünyaya adalet getirecek bir sistemi inşa etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu olmadığı zaman, dünya Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in veya başka zalimlerin zulmüyle yönetilmeye devam edilirse buradan kaybederiz." diye konuştu.

İnsan ve Medeniyet Derneği Başkanı Kemal Özden ise Filistin davasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Bundan sonra bizlere düşen, önce bireysel olarak 'Ben ne yapabilirim, elimden ne gelir?' diye düşünmeden, fazla hesap etmeden, ister boykot yap, ister dua et, ister alnını secdeden kaldırma ama sizleri davet eden bu platformları yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner ise ne yazık ki dünyanın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığını söyledi.

Öner, "Filistinli kardeşlerimizin evlerini aldılar. Almadıklarını başına yıktılar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürdüler. Hep öldürdüler ve öldürmeye devam etmekteler." dedi.

Meydandaki kalabalık, açıklamaların ardından dağıldı.

Polis ekipleri, gösteri boyunca Beyazıt Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.