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İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli bir aile daha nüfustan silindi

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- İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımında en az 2 bin 700 Filistinli aile tüm fertleriyle hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında anne karnındaki 6 aylık bir cenin dahil 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanını hedef alan saldırı düzenledi.

Saldırıda, 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ve 5 yaşındaki çocukları Azzam yaşamını yitirdi.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda hayatlarını kaybeden 4 kişilik Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında bir konuta düzenlediği saldırıda anne, baba ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir ceninin çıkarıldığı aktarılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımından bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin tüm fertleri yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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