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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar özellikle Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, Refah ve Han Yunus kentlerinde gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail'in insansız hava aracı ile Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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