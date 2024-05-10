İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Suruç'ta İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar İsrail'i protesto etti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazı sonrası Suruç'ta meydanda toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.
Grup, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.