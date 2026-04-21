İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 560'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda can kaybı 72 bin 560’a yükseldi. Son 24 saatte 7 kişi daha yaşamını yitirdi, toplamda 784 kişi ateşkese rağmen hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 21 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 784 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 214 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 560'a, yaralı sayısının da 172 bin 317'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
