İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 6'sı aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda sivillerin sığındığı ev ve çadırlar hedef alındı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 61 bin 827 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6'sı aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin sığındığı ev ve çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da olduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
