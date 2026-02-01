Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'ne Yoğun Hava Saldırısı Düzenledi: En Az 32 Ölü

31 Ocak 2026'da gerçekleşen İsrail hava saldırıları sonucunda Gazze'de en az 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiaları üzerine yapıldı.

GAZZE, 1 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından oluşan hasarı inceleyen Filistinliler, 31 Ocak 2026.

Filistinli kaynaklar, cuma ve cumartesi günleri Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir dizi İsrail hava saldırısında en az 32 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda bir polis karakolunun, apartmanların ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların hedef alındığı belirtildi.

Saldırılar, İsrail'in Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki açıklamasının ardından düzenlendi. Hamas ise bu açıklamayı "yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
