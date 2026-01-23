Haberler

Albüm: Gazze'de İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden 3 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Albüm: Gazze'de İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden 3 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli, aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu kişiler hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, bölgedeki gerilimin arttığına dikkat çekti.

GAZZE, 23 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci 11 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar bölgedeki gerilimin arttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
