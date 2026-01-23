Albüm: Gazze'de İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden 3 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
GAZZE, 23 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci 11 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar bölgedeki gerilimin arttığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel