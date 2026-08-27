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Gazze'de Şati Kampı'na İHA Saldırısı: 1 Ölü

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İsrail'in Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine, İsrail'e ait İHA'nın Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ağır yaralanan bir gencin hastaneye getirildiği ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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