İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında bir kız çocuğu başından ağır yaralandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu barınma merkezine düzenlenen İsrail saldırısında bir kız çocuğu başından vurularak ağır yaralandı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail güçlerinin hedef aldığı barınma merkezinde yaşayan Mesa el-Avadiye isimli kız çocuğu başından vuruldu.

Saldırının sivillerin yoğun olarak sığındığı bir noktada gerçekleştiği ifade edilirken, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Avadiye'nin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsrail soykırımında 2 yılda 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda, 21 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 44 binden fazla çocuğun yaralandığı, yüz binlercesinin ise yerinden edildiği bildirilmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), 6 Nisan'da Filistinli Çocuklar Günü'nde yayımladığı raporda Gazze'de 2025 sonu itibarıyla hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unu, yaralananların ise yüzde 26'sını çocukların oluşturduğu aktarılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 786 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi yaralandı.