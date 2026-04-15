İsrail, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Gazze'de 241 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, İran'a odaklanan uluslararası gündeme rağmen hız kesmeden devam ediyor. 28 Şubat'tan bu yana 241 Filistinli hayatını kaybetti, 422 kişi yaralandı. Saldırılar, Ekim 2025'te sağlanan ateşkes sürecine rağmen sürmekte.

İsrail ordusunun, dünyanın odağının İran'a yönelik saldırılara kaydığı dönemde, 28 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 241 Filistinli hayatını kaybetti, 422 kişi yaralandı.

Tel Aviv yönetimi, 2006 yılı itibarıyla ablukaya aldığı 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl yoğun şekilde devam ettirdiği soykırımı ateşkese rağmen sürdürüyor.

Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemeye devam eden İsrail, bu süreçte çeşitli bahanelerle Filistinli sivilleri hedef almaktan da çekinmedi.

İsrail ordusu, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan itibaren, dünyanın odağının İran'a kaymasıyla Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıların dozunu da artırdı.

Bölgedeki hastane kaynakları, İsrail'in son 2 günde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 16 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin basınının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk günlerde Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları bir süre azalsa da son günlerde yeniden yoğunlaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkese rağmen Filistinli sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 241 sivili öldürdü, 422 kişiyi yaraladı.

İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese varılan 8 Nisan'a kadar 220, 8 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ise 21 Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise İsrail saldırılarında yaklaşık 757 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 111 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
